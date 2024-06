AFP Biden en Trump bij een debat in 2020

vandaag, 11:03 Vanavond op tv: Biden en Trump in debat • Misbruik Bunq-rekeningen • Verdeling EU-topposities

Eerste debat presidentsverkiezingen VS

Komende nacht vindt in Atlanta het eerste debat plaats tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Republikeinse uitdager Donald Trump. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat presidentskandidaten debatteren op televisie voordat ze officieel door hun partij genomineerd zijn.

Beide kandidaten hebben moeite om voor hun belangrijke demografische groepen voor zich te winnen. In de peilingen is het steeds stuivertje wisselen tussen Biden en Trump, al heeft Trump op dit moment een voorsprong in de staten die waarschijnlijk de winnaar gaan bepalen. We blikken vooruit op het debat met Amerikaanse kiezers en spreken met correspondent Marieke de Vries.

'Bunq-medewerkers gluurden in rekeningen'

Bij onlinebank Bunq kunnen vrijwel alle medewerkers eenvoudig de bankgegevens van klanten bekijken. Dat heeft geleid tot misbruik, blijkt uit onderzoek van NRC: medewerkers gluurden ongehinderd in rekeningen van vrienden, kennissen en collega's. Dat is een overtreding van de bankierseed.

Wie krijgt de topfuncties in Brussel?

De Europese regeringsleiders voeren vandaag en morgen in Brussel stevige gesprekken over de 'strategische agenda' van de EU voor de lange termijn, de oorlog in Gaza en de oorlog in Oekraïne. Maar de belangrijkste puzzel die ze moeten leggen is de verdeling van de EU-topbanen voor de komende vijf jaar. De namen lijken al zo goed als zeker, maar de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers voelt zich buitengesloten van de banencarrousel.