Vanavond op tv: 14 jaar Rutte • Verkiezingen VK • Stedelijk Museum geeft schilderij terug

Einde aan 14 jaar Rutte

Er is een hele generatie jonge Nederlanders die nooit een andere premier heeft meegemaakt dan Mark Rutte. Vandaag is hij officieel benoemd tot de nieuwe Secretaris-Generaal van de NAVO en volgende week trekt hij voor de laatste keer de deur van het Torentje achter zich dicht. We blikken terug op zijn premierschap met enkele politieke tegenstanders: Rita Verdonk, Gert-Jan Segers en Sylvana Simons. In de studio praten we door met oud-D66-leider Alexander Pechtold.