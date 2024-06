Vanavond op tv: 14 jaar Rutte • Rechtszaak Gershkovich • Verkiezingen VK • Stedelijk Museum geeft schilderij terug

ANP Premier Rutte met zijn bekende appeltje op de fiets

Einde aan 14 jaar Rutte

Er is een hele generatie jonge Nederlanders die nooit een andere premier heeft meegemaakt dan Mark Rutte. Vandaag is hij officieel benoemd tot de nieuwe Secretaris-Generaal van de NAVO en volgende week trekt hij voor de laatste keer de deur van het Torentje achter zich dicht. We blikken terug op zijn premierschap met enkele politieke tegenstanders: Rita Verdonk, Gert-Jan Segers en Sylvana Simons. In de studio praten we door met oud-D66-leider Alexander Pechtold.

Rechtszaak tegen journalist Evan Gershkovich begonnen

In Rusland is de rechtszaak tegen de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich begonnen. Gershkovich zit al ruim een jaar vast op verdenking van spionage voor de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Die officiële aanklacht tegen de Amerikaan werd twee weken geleden bekendgemaakt. De journalist en The Wall Street Journal hebben altijd gezegd dat hij enkel journalistiek werk heeft verricht in Rusland. Voor de aanklacht van spionage is tot nu toe ook nooit bewijs naar buiten gebracht.

Verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk

4 juli zijn er parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Vijf jaar geleden hadden de Britse conservatieven een enorme meerderheid, maar nu wijzen de peilingen op een zware afstraffing bij de verkiezingen. Intussen duiken er steeds meer namen op van medewerkers van de Conservatieve Partij die geld zouden hebben ingezet op de verkiezingsdatum.

Stedelijk Museum geeft schilderij Matisse terug aan nazaten Joodse ondernemer

Het Stedelijk Museum in Amsterdam gaat een schilderij van de Franse schilder Matisse teruggeven aan de nazaten van de rechtmatige Joodse eigenaar. Het gaat om het werk Odalisk, dat Henri Matisse begin vorige eeuw schilderde.

In 1941 kocht het Stedelijk Museum Odalisk van de Duits-Joodse textielondernemer Albert Stern. Het museum stelt dat het voldoende aannemelijk is dat Stern en zijn familie, die in 1937 naar Nederland vluchtten, het schilderij verkochten uit lijfsbehoud door de komst van de nazi's.