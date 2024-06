Vanavond op tv: Hoorzitting Marjolein Faber • Ollongren over haar tijd als defensieminister • Kandinsky's geschiedenis in Volendam

Afscheid van minister Ollongren

Het einde van kabinet-Rutte IV is in zicht, dus blikken we met Kajsa Ollongren terug op haar tijd als minister van Defensie. Ze bekleedt die functie nu tweeënhalf jaar. Toen ze aantrad klonk er kritiek van defensiebonden omdat ze te weinig defensie-ervaring zou hebben. Kort na haar aantreden viel Poetin Oekraïne binnen, en een jaar later escaleerde het conflict tussen Israël en Hamas. Hoe kijkt ze nu naar die oorlogen? En hoe denkt ze over de toekomst van de Nederlandse en Europese defensie-industrie?