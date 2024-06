Vanavond op tv: De illegale 'russificatie' van Marioepol • Discussie over Bosma bij slavernijherdenking

Poetins huizenjacht in Oost-Oekraïne

\Wat doet Rusland met de veroverde Oekraïense stad Marioepol? Die vraag staat centraal in ons nieuwste verhaal over de oorlog. We deden OSINT-onderzoek, bekeken data en interviewden Oekraïners die hun huis zijn verloren en Russisch-gezinde makelaars.