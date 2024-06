Vanavond op tv: Hoorzittingen bewindslieden • Beeldvorming Rutte • Stroomvoorziening Oekraïne • Handelsoorlog China

Tweede dag hoorzittingen bewindslieden

Vandaag is de tweede dag van de hoorzittingen met beoogd ministers en staatssecretarissen. De kandidaat-bewindspersonen trappen af met een introductie over zichzelf. Daarna kunnen Kamerleden vragen stellen. Onder anderen de beoogd minister van Buitenlandse Zaken Casper Veldkamp (NSC) en minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp Reinette Klever (PVV) komen vandaag langs.

Fotografen blikken terug op premier Rutte

Oekraïense stroomvoorziening

Rusland heeft het steeds meer gemunt op de Oekraïense stroomvoorziening. Vooral burgers moeten eraan wennen dat ze meerdere uren per dag geen stroom hebben. Dat is vooral een probleem in de flatgebouwen waar alles afhangt van elektriciteit. De winter belooft nog zwaarder te worden dan die van 2022 en 2023.

Bezorgde varkensboeren

Nederlandse varkensboeren maken zich zorgen over mogelijke nieuwe importmaatregelen door de Chinese regering. Door spanningen over de import van Chinese elektrische auto's naar Europa, is Beijing voornemens heffingen in te voeren op Nederlandse producten. Mogelijk ook op Nederlands varkensvlees.