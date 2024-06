Vanavond op tv: Rutte naar de NAVO • Achterban VVD over Faber • Duurzaamheid bedrijven

NAVO-topbaan voor Rutte

De benoeming van Mark Rutte tot de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO is rond. Ook Slowakije heeft zijn steun uitgesproken voor Rutte en de enige tegenkandidaat, Klaus Iohannis, president van Roemenië heeft zich teruggetrokken. We spreken met oud secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer over de uitdagingen die Rutte wachten.

Achterban VVD kritisch op benoeming Faber

Bedrijven laten duurzaamheid los?

Steeds meer grote bedrijven laten hun ambities op het gebied van duurzaamheid varen. Ook de Tweede Kamer wil dat pensioenfondsen stoppen met "activistisch" beleggen in duurzame doelen. Begin deze maand diende VVD-Kamerlid Thierry Aartsen daar een motie over in. Rendement moet voorop staan, vindt een meerderheid van de Kamer. Econoom Mathijs Bouman schuift aan in de studio.