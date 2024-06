Vanavond op tv: Duurzaamheid bedrijven • Achterban VVD en NSC over Faber • Poetin in Noord-Korea • Tentoonstelling Kandinsky

Bedrijven laten duurzaamheid los

Steeds meer grote bedrijven laten hun ambities op het gebied van duurzaamheid varen. Ook de Tweede Kamer wil dat pensioenfondsen stoppen met "activistisch" beleggen in duurzame doelen. Onder meer de VVD vindt dat rendement voorop moet staan. Econoom Mathijs Bouman schuift aan in de studio.

Achterban VVD en NSC over benoeming Faber

Hoe denken de achterbannen van de VVD en NSC over de benoeming van PVV'er Marjolein Faber als minister van Asiel en Migratie? Voordat de nieuwe bewindspersonen op 2 juli worden beëdigd, gaan ze één voor een langs bij beoogd premier Dick Schoof. Vandaag is het de beurt aan Faber.

Poetin in Noord-Korea

De Russische president Vladimir Poetin brengt vandaag voor het eerst in 24 jaar een bezoek aan Noord-Korea. Poetin heeft de banden met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aangehaald sinds het begin van de oorlog met Oekraïne. Mogelijk zullen ze opnieuw spreken over de levering van wapens aan Rusland en over de inzet in Rusland van Noord-Koreaanse arbeidsmigranten. Door de oorlog kampt Rusland met een groot tekort aan arbeidskrachten.