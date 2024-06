Vanavond op tv: Duurzaamheid bedrijven • Achterban VVD en NSC over Faber • Poetin in Noord-Korea

Bedrijven laten duurzaamheid los

Steeds meer grote bedrijven laten hun ambities op het gebied van duurzaamheid varen. Ook de Tweede Kamer wil dat pensioenfondsen stoppen met "activistisch" beleggen in duurzame doelen. Begin deze maand diende VVD-Kamerlid Thierry Aartsen daar een motie over in. Rendement moet voorop staan, vindt een meerderheid van de Kamer. Econoom Mathijs Bouman schuift aan in de studio.