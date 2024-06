NOS

vandaag, 10:53 Vanavond op tv: Onrust binnen de VVD • De ommezwaai in ‘Macron-front’ Bretagne • Gasreus Gazprom wankelt

Onrust binnen de VVD over samenwerking met PVV

Het was VVD-partijleider Dilan Yesilgöz die vrijdag openlijk de kanditatuur van PVV'er Marjolein Faber voor Asiel en Migratie in twijfel trok. Bij de achterban van de VVD groeien de zorgen over de samenwerking met de PVV. De liberale kernwaarden van de partij zouden in het gedrang komen. Henri Kruithof, lang de rechterhand van Mark Rutte, vindt zelfs dat de partijleiding moet opstappen. Hoe nu verder?

'Macron-front' Bretagne stapt over naar uiterst rechts

In Frankrijk staat de politieke wereld al een week op scherp nadat president Emmanuel Macron onverwacht parlementsverkiezingen aankondigde. De vraag is nu of het Rassemblement National na de overwinning in Europa ook in Ferankrijk een meerderheid gaat halen en dus een premier mag leveren. In de regio Bretagne stemde men altijd gematigd. Maar zelfs daar won deze maand de partij van Marine Le Pen. Hoe kijken de Bretonners zelf naar deze aardverschuiving? Europacorrespondent Saskia Dekkers neemt in Bretagne poolshoogte.

Gasreus Gazprom wankelt

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom zit in de problemen. Na twee decennia aan miljardenwinsten boekte het bedrijf over 2023 een recordverlies van maar liefst 6,2 miljard euro. Het is het gevolg van het tempo waarin Europa zonder goedkoop Russisch aardgas kan. Voor de Russische president Vladimir Poetin dreigt een belangrijke inkomenstenbron zo te veranderen in een kostenpost.