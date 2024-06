Vanavond op tv: ‘Tactische pauze’ in Gaza voor noodhulp • Protesterende Joden • Sportclubs in de problemen

Gevechtspauze bij Rafah

De Israëlische strijdkrachten lassen een "tactische gevechtspauze" in voor een klein deel van de zuidelijke Gazastrook bij Rafah. De dagelijkse pauze tussen 08.00 en 19.00 uur moet ertoe leiden dat meer hulp het gebied binnen kan. Wat betekent het besluit voor de onderhandelingen over een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas?

Het is een kleine, maar opvallende groep. Ook Joden doen mee aan de protesten tegen de oorlog in Gaza en roepen leuzen die volgens sommigen antisemitisch zijn. Ze zijn in de minderheid in de Joodse Gemeenschap. En ze krijgen vanuit die hoek ook veel kritiek. Toch vinden ze dat ze hun geluid moeten laten horen.