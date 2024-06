Vanavond op tv: Twijfels over Faber • Strafeis tegen Ali B • Meloni's macht • Sudanese stad belegerd

Ook nieuwe PVV-kandidaat omstreden

Wat bracht BOOS teweeg?

De zaak kwam aan het rollen na een aflevering van het programma BOOS van Tim Hofman, begin 2022, over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij RTL-talentenjacht The Voice of Holland. We bespreken de zaak, de houding van B. en de cultuurverandering die BOOS teweeg bracht met Ingrid Eisma van expertisecentrum Fier.