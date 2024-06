Vanavond op tv: Drie nieuwe ministeries • Wat bezielt Macron? • Groen houdt stadsgroei niet bij • Pabo opsplitsen?

Wat gaan de nieuwe ministers doen?

De vier coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB kiezen ervoor om drie nieuwe ministeries toe te voegen: Asiel en Migratie, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Klimaat en Groene Groei. Die departementen krijgen eigen budgetten. Het totaal aantal bewindslieden in het kabinet blijft gelijk. Hoe willen de coalitiepartijen de nieuwe ministeries precies vormgeven?

Macrons strijd tegen radicaal-rechts

Wat drijft Macron en hoe gaat het radicaal-rechtse Rassemblement National campagne voeren nu die partij de macht ruikt? We spreken Frankrijk-experts en Europa-correspondent Saskia Dekkers .

Verbazing in Frankrijk over nieuwe verkiezingen: 'Macron speelt blufpoker'

Groene ambities van steden in het gedrang

De ambitie van de gemeente Utrecht is om het openbare groen te laten toenemen. Maar volgens de Rekenkamer is het groenbeleid de afgelopen jaren onvoldoende van de grond gekomen: de hoeveelheid groen groeit niet mee met de groei van de stad. Hoe gaat het in andere steden?