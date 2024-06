AFP

vandaag, 12:38 Vanavond op tv: Zoon veroordeelde Capitoolbestormer • Groene ambities steden in gedrang • Positieve reactie Hamas staakt-het-vuren

Zoon van veroordeelde Capitoolbestormer stelt zich kandidaat voor Democraten

Steward Rhodes, de oprichter van de Amerikaanse paramilitaire groepering Oath Keepers, zit 18 jaar cel uit voor zijn leidende rol bij de bestorming van het Capitool in 2021. Zijn zoon, de 27-jarige Dakota Adams, groeide geïsoleerd op in de bossen van Montana onder het juk van zijn vader. Hij heeft een opvallende draai gemaakt. Hij heeft zich kandidaat gesteld voor de Democraten in het parlement van de staat Montana en waarschuwt voor rechts-extremisme dat hij aan den lijve meekreeg. VS-correspondent Rudy Bouma zocht Adams op in zijn thuisstaat.

Groene ambities steden in gedrang

De ambitie van de gemeente Utrecht is om het openbare groen te laten toenemen. Maar volgens de Rekenkamer is het groenbeleid de afgelopen jaren niet van de grond gekomen. Wat heet: Utrechters hebben de afgelopen jaren juist minder openbaar groen in hun directe leefomgeving gekregen. Komen de groene ambities van Utrecht in het gedrang? En hoe gaat het in andere steden?

Positieve reactie Hamas staakt-het-vuren

Hamas accepteert de resolutie van de VN-Veiligheidsraad over een staakt-het-vuren en is bereid verder te onderhandelen over de details. Met welke afgevaardigden van Hamas wordt er gepraat? De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij alleen over een permanent staakt-het-vuren wil praten als de Hamas-milities en het Hamas-bestuur volledig zijn ontmanteld. Nasrah Habiballah, correspondent in Israël en de Palestijnse gebieden, vertelt in de uitzending over de laatste ontwikkelingen rond het vredesplan.