Zondag op tv: NOS Europa Kiest, de Uitslagen

Europa Kiest, de Uitslagen

Rechtstreekse uitzending met om 23.00 uur de definitieve uitslag van de verkiezingen in Nederland. Gedurende de avond komen ook de exit polls en uitslagen uit andere EU-lidstaten binnen. Presentator Saïda Maggé schakelt met correspondenten in Europese hoofdsteden en Malou Petter staat bij het uitslagenscherm. In de studio in Hilversum zijn ook Kysia Hekster en Arjan Noorlander om de uitkomsten te duiden voor de Europese en de Nederlandse politiek.