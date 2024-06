ANP Het kabinet-Rutte IV op het bordes van Paleis Noordeinde in 2022.

vandaag, 12:11 Vanavond op tv: Hoorzittingen nieuwe ministers • Spanningen Israël Hezbollah • Natte boerenakkers

Hoorzitting ministers

Voor het eerst moeten de bewindslieden die in het nieuwe kabinet komen in een hoorzitting in de Tweede Kamer vragen beantwoorden over hun geschiktheid en motivatie. In sommige andere landen gebeurt dit al. Hoe gaan deze hoorzittingen eruitzien en wat is het nut hiervan? We bespreken het met hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans en met Eva Kuit, mediatrainer van topambtenaren en bewindspersonen. Ook spreken we met de initiatiefnemer van het plan, D66-Kamerlid Joost Sneller.

Spanningen tussen Israël en Libanon

De beschietingen tussen Hezbollah en het Israëlische leger worden alsmaar heftiger. Er worden grotere aanvallen uitgevoerd, met zwaardere wapens. Hoe groot is de kans dat Israël niet alleen in Gaza, maar ook in het noorden een front opent? Nora Stel, universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit en gespecialiseerd in Libanon, wat Hezbollah wil. En we schakelen met correspondent in Israël Nasrah Habiballah.

En een verslaggever van The New York Times mocht delen van de militaire gevangenis Sde Teiman zien. Wat is dit voor gevangenis? We bespreken het met een woordvoerder van de UNRWA.

Hoe kunnen boeren omgaan met extreem weer?

Vanwege het natte voorjaar kunnen veel akkerbouwers hun land niet inzaaien. Boeren krijgen steeds vaker te maken met extreem weer: van lange periodes van droogte tot juist hele natte periodes. Wat kunnen zij doen om hiermee om te gaan?