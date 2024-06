ANP BBB-partijleider trok naar het Kulturhus in haar woonplaats Diepenveen om te stemmen

vandaag, 14:49 Vanavond op tv: EU-verkiezingen • MDMA bij PTSS-behandelingen • Spanningen Israël-Libanon lopen op

Europese verkiezingen

Onze uitzending begint kort na het verschijnen van de exitpoll. Dan is waarschijnlijk een voorzichtig antwoord te geven op de vraag: wie wint de verkiezingen? PVV en GroenLinks-PvdA gaan gelijk op in de laatste peilingen.

We analyseren de resultaten van de exitpoll met politiek verslaggever Arjan Noorlander en EU-verslaggever Arjen van der Horst in Brussel. Ook halen we reacties bij de deelnemende politieke partijen.

MDMA inzetten bij psychische problemen

Mensen die lijden aan een ernstige posttraumatische stressstoornis (PTSS) kunnen baat hebben bij therapie waarbij MDMA, de werkzame stof in xtc, wordt gebruikt. De Staatscommissie MDMA pleit daarom voor grootschaliger onderzoek naar de toepassing ervan, maar wel onder strenge voorwaarden.

Hoe realistisch is het dat MDMA in de toekomst daadwerkelijk wordt gebruikt als medicijn? Tot nu toe is het middel vooral bekend als partydrug. We spreken een psycholoog en een patiënt die zeggen allebei goede ervaringen te hebben met het gebruik van MDMA bij herstel van psychische problemen.

Spanningen tussen Israël en Libanon

De beschietingen tussen Hezbollah en het Israëlische leger worden alsmaar heftiger. Er worden grotere aanvallen uitgevoerd, met zwaardere wapens. De Israëlische premier Netanyahu voedde de vrees voor escalatie door te dreigen met een "zeer krachtige actie" in het noorden. Daarnaast zei de opperbevelhebber van het Israëlische leger gisteren dat "het punt is bereikt een beslissing te nemen" en dat het leger "klaar is een offensief uit te voeren".

Hoe groot is de kans dat Israël niet alleen in Gaza, maar ook in het noorden een grote oorlog gaat voeren? We vragen het Midden-Oostencorrespondent Nasrah Habiballah.