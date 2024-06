Vanavond op tv: NOS-debat Europese verkiezingen • Hoe onveilig zijn fatbikes? • Jaap van Zweden stopt bij toporkest

Peter Hilz Een stembureau in Den Haag

EU-debat

Morgen kunnen Nederlanders stemmen voor het Europees Parlement. Europese lijsttrekkers van de negen grootste partijen gaan vanavond in NOS Europa Kiest: het Debat met elkaar in debat over thema's als veiligheid, migratie en landbouw. Met politiek duider Nynke de Zoeten bespreken we de belangrijkste momenten en blikken we terug op de campagnes.

Vanwege het debat, dat uitgezonden wordt op NPO1, begint Nieuwsuur vanavond een halfuur later, om 22.00 uur.

Verkeer onveiliger door fatbikes?

Er wordt veel geklaagd over gebruikers van elektrische fietsen. Vooral overlast door fatbikes is velen een doorn in het oog. E-bikes mogen maximaal 25 kilometer per uur als de gebruiker geen helm draagt, maar in de praktijk wordt die regel vaak ontdoken.

Onder meer Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond willen een strengere aanpak. Maar maken elektrische fietsen het verkeer echt onveiliger, of is het een kwestie van wennen?

Jaap van Zweden stopt in New York

De Nederlandse topdirigent Jaap van Zweden stopt bij de New York Philharmonic. Het was zijn droombaan, totdat corona roet in het eten gooide. Hij verruilt de VS voor onder meer het Franse Omroeporkest. We spreken hem in New York over zijn afscheid.