vandaag, 12:07 Vanavond op tv: Twijfel over miljardenorder onderzeeboten • Overstromingen in Zuid-Duitsland • Klachten over webwinkel Temu

Zet Kamer streep door miljardenorder nieuwe onderzeeboten?

Een miljardenorder voor vier nieuwe onderzeeboten, afgesloten door het demissionaire kabinet, staat op losse schroeven. GroenLinks-PvdA overweegt tegen de order te stemmen. Ook de PVV en BBB hebben grote twijfels over de bestelling bij de Franse Naval Group. De PVV vindt dat de order slecht zou zijn voor de belangen van de Nederlandse industrie. Damen Shipyards uit Vlissingen hoopte samen met het Zweedse Saab de onderzeeërs te mogen bouwen. En er is nog een probleem: de Amerikanen zouden wellicht niet bereid zijn om hun Tomahawks op Franse boten te plaatsen. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de order.

Overstromingen in Zuid-Duitsland

De overlast door het noodweer in Zuid-Duitsland is nog niet voorbij. Vannacht is opnieuw een dam doorgebroken. Door de vele regen afgelopen dagen zijn er ernstige overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Door de vele regen kunnen rivieren het water niet meer aan. Grote gebieden, dorpen en delen van steden in voornamelijk de deelstaat Beieren staan onder water. Heeft het vele regenwater Duitsland overvallen?

Europa wil striktere regels voor Temu

Van gereedschap tot voetbalschoenen en van make-up tot kinderspeelgoed: naar welk product je online ook zoekt, de kans is groot dat de Chinese webwinkel Temu bovenaan de zoekresultaten verschijnt. De app is razend populair. Maar er is ook veel kritiek op de verkoopmethoden en datahonger van het bedrijf. Vorige maand dienden al zeventien Europese consumentenbelangenorganisaties een klacht in. De Europese Commissie wil striktere regels voor het platform.