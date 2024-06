ANP

vandaag, 19:11 Plan of noodkreet? Dorp wil camera's bij ieder huis tegen overlast veiligelanders

Zet bij ieder huis in ons dorp een beveiligingscamera, 1500 stuks in totaal. Die oproep doen inwoners van het Drentse Nieuw-Weerdinge in een poging overlast van veiligelanders uit het bomvolle opvangcentrum in Ter Apel te beperken.

Het lijkt eerder een noodkreet dan een serieus plan. Al jaren voelen inwoners van het dorpje zich onveilig. Verbetering is niet in zicht volgens burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen, waar Nieuw-Weerdinge onder valt. Zeker niet nu het nieuwe kabinet de spreidingswet wil intrekken.

Het plan voor één camera per huis komt van Plaatselijk Belang, een vereniging die regelmatig overlegt met de gemeente. Voorzitter Wim Katoen vertelt dat veiligelanders massaal stelen en vernielen in het dorp. "Mensen zijn bang. Alleenstaanden hebben alles op slot. Het is in en in triest."

We hebben die spreidingswet hard nodig. Dan heb je overlast gespreid. Burgemeester Eric van Oosterhout

De gemeente zet extra agenten en boa's in. 's Nachts houdt een extern beveiligingsbedrijf een oogje in het zeil. Dat is volgens burgemeester Van Oosterhout geen permanente oplossing. "We dweilen wat terwijl de kraan openstaat. En die kraan krijgen we maar niet dicht."

De helft van de inwoners van Nieuw-Weerdinge stemde PVV, een partij die tegen de spreidingswet is. In het coalitieakkoord staat dat die wet van tafel gaat. Door de instroom van migranten te verlagen zou de spreidingswet niet meer nodig zijn.

Maar volgens de burgemeester is dat een denkfout. "Laat ze het maar proberen", zegt hij over het terugdringen van de instroom. "Maar in de tussentijd hebben we die spreidingswet hard nodig. Dan krijg je 342 gemeenten die allemaal een deel van de asielzoekers opvangen. Zo veel zijn dat er niet. We vangen met elkaar 100.000 Oekraïners op. Dan moet het ook mogelijk zijn 70.000 asielzoekers op te vangen. Dan heb je overlast gespreid."

Inwoners van Nieuw-Weerdinge zijn radeloos:

1:43 Inwoners Nieuw-Weerdinge over veiligelanders: 'Ze plassen en poepen in je tuin'

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel maakte naast de spreidingswet nog een ander plan om overlast van veiligelanders tegen te gaan: de zogeheten procesbeschikbaarheidslocatie (PBL). Maar ook dat plan is inmiddels van tafel.

Die PBL was een speciale locatie binnen een azc voor overlastgevers. Bewoners zouden maar twee uur per dag naar buiten mogen waardoor ze weinig tijd hadden om overlast te veroorzaken. De rechter zette er in maart een streep door omdat het te veel weg heeft van een gevangenis.

Dus blijkt volgens Van der Burg eens te meer dat de spreidingswet noodzakelijk is. "We zullen Nieuw-Weerdinge moeten helpen. En we zullen al die goedbedoelende asielzoekers, dat zijn de meesten, moeten spreiden over Nederland. Maar ook die kleine groep kwaadwillenden."

'Geen perspectief'

Het schrappen van de PBL was de zoveelste teleurstelling voor Plaatselijk Belang-voorzitter Wim Katoen. Hij zegt dat zijn dorpelingen geen perspectief meer zien. "Ik ben bang dat er een groep opstaat die zegt: dan rekenen we er zelf mee af. Dat is een weg die ik helemaal niet op wil."

Ondertussen houdt hij een inzamelingactie voor de 1500 beveiligingscamera's. Hij heeft naar eigen zeggen 4 miljoen euro nodig. Al beaamt hij dat een échte oplossing voor de situatie in Nieuw-Weerdinge niet moet komen van camera's, maar van landelijk of internationaal politiek beleid.