Vanavond op tv: Wapenstilstand in Gaza? • Politieke aardverschuiving in Zuid-Afrika • 1500 camera's tegen overlast veiligelanders

Wapenstilstand in Gaza lijkt iets dichterbij

De Amerikaanse president bemoeit zich ermee, Israël zegt een deal te willen sluiten, en ook Hamas reageert positief: de geluiden rond het nieuwste voorstel om tot een wapenstilstand in Gaza te komen klinken hoopvol. Maar zo ver is het nog niet.

Wat is precies de inzet van de Amerikaanse president Biden bij deze onderhandelingen. Hoe gevoelig is de Israëlische premier Netanyahu voor zijn bemoeienis? En wie krijgt bij een wapenstilstand de macht in handen in Gaza? We vragen het Midden-Oosten-correspondent Nasrah Habiballah.