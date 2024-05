AFP Vrouwen reageren geëmotioneerd na de aanval op het tentenkamp in Rafah

vandaag, 16:09 Vanavond op tv: Tientallen doden in tentenkamp Rafah • Vluchten uit Charkiv • Burgemeester Dijksma over rellen FC Utrecht

Tientallen doden in tentenkamp Rafah

In een tentenkamp voor ontheemden in de Gazaanse stad Rafah zouden tientallen doden zijn gevallen na een Israëlische luchtaanval. Ooggetuigen vertellen schrijnende situaties over slachtoffers die vastzitten in brandende tenten.

Vorige week oordeelde het Internationaal Gerechtshof nog dat Israël moet stoppen met het offensief in Rafah. Maar het land blijft volhouden dat de aanvallen nodig zijn om Hamas uit te schakelen. In hoeverre is de Israëlische houding te rijmen met het oorlogsrecht?

Vluchten uit Charkiv

De Russen rukken steeds verder op, dus staan Oekraïners die bij het front wonen voor een duivels dilemma: vluchten of niet? Als ze dat wel doen, waar gaan ze dan heen? En zo niet, hoe zeker zijn ze hun leven dan nog?

Verslaggever Gert-Jan Dennekamp is in Vovtsjansk, een plaats in de regio Charkiv, die dit weekend opnieuw werd getroffen door Russische raketten en drones. Daar spreekt hij zowel vluchters als achterblijvers. "Zelfs de katten en honden zijn bang."

Hoe om te gaan met voetbalrellen?

Op de dag dat de KNVB een nieuwe voorzitter kiest, gaat het in de voetbalwereld veel over de rellen van gisteren rond FC Utrecht - Go Ahead Eagles. Fans gooiden vuurwerk op het veld, spelers Thibo Baeten kreeg een voorwerp tegen zijn hoofd en buiten het stadion raakten meerdere agenten gewond. Een van hen moest naar het ziekenhuis.

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma is te gast. Wat kan zij doen tegen dit geweld? En wat is het verband tussen voetbalgeweld en de benoeming van de nieuwe KNVB-voorzitter?

