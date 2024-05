Vanavond op tv: Op zoek naar nieuw kabinet • Profielschets premier • Frictie radicaal-rechtse fractie Brussel • Wegblijf-boete huisartsen

Op zoek naar een nieuw kabinet

Richard van Zwol moet op zoek naar ministers en staatssecretarissen voor een nieuw kabinet. Bij de uitwerking van het coalitieakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB is het uitgangspunt dat het nieuwe kabinet niet kan afwijken van de in het akkoord gemaakte afspraken. Wel moeten de te benoemen ministers allerlei afspraken nog gaan concretiseren in een regeerakkoord. En wat niet in het hoofdlijnenakkoord staat, is per saldo een vrije kwestie, zegt Geert Wilders.

Profielschets van de nieuwe premier

Gerommel binnen radicaal-rechtse fractie Europees Parlement

Nog iets meer dan twee weken tot de verkiezingen voor het Europees Parlement. In de peilingen wordt winst verwacht voor de radicaal-rechtse partijen in veel landen, en daarmee een groei in het aantal zetels in het Europees Parlement. Binnen de radicaal-rechtse Europese partij Identiteit en Democratie is nu frictie ontstaan. Ook de PVV is aangesloten bij deze Europese fractie. Wat is er aan de hand?