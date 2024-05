Vanavond op tv: Opnieuw demonstraties bij UvA • Uitreiking van de Libris Literatuurprijs

Opnieuw UvA-demonstraties

Net als vorige week is een groep pro-Palestijnse betogers het UvA-gebouw op het Roeterseiland in Amsterdam binnengegaan. Opnieuw gaat het er grimmig aan toe. Het is de vraag of de ME opnieuw moet ingrijpen om de orde te herstellen. Ook op andere universiteiten in Nederland wordt vandaag actie gevoerd. De betogers eisen dat de universiteiten hun banden met Israëlische instellingen verbreken.