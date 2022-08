Vanavond op tv: Half jaar oorlog in Oekraïne • Jaap de Hoop Scheffer te gast

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft vandaag - de dag dat het land de onafhankelijkheid van Rusland viert - gezegd dat zijn land voor de overwinning gaat. Vrede lijkt verder weg dan ooit en van vredesonderhandelingen is geen sprake meer. Rusland lijdt inmiddels zware verliezen.

Het Westen blijft Oekraïne steunen met wapens en financiële middelen. De Verenigde Staten leveren de meeste hulp: bijna tien miljard dollar aan wapens, munitie en medische voorzieningen. Steun die zand in Poetins oorlogsmachine strooit. De oorlog biedt Amerika daarmee ook ongekende kansen om een vijand te verzwakken en strategieën en wapentuig in de praktijk te testen. Hoe moet het nu verder? Oekraïne helpen winnen, of de Russen verder uitputten?