Vanavond op tv: De VVD worstelt met het asielbeleid • Onverklaarbare stikstof in de duinen

De worsteling van de VVD met het asielbeleid

VVD-staatssecretaris Van der Burg, van asiel, bracht vandaag een bezoek aan de gemeente Tubbergen. In een hotel in het daar gelegen plaatsje Albergen worden straks asielzoekers opgevangen. Het kabinet passeerde bij de beslissing de gemeente, en die is daar niet blij mee.