Vanavond op tv: Geen landelijk verbod lachgas? • Kritiek CDA-prominent • Onzekerheid voor boeren in Taiwan

Burgemeesters niet bij met lachgas-advies

Doden en gewonden in het verkeer, ernstige gezondheidsschade en troep op straat. Lachgas zorgt de laatste jaren voor toenemende overlast. Een landelijk verbod werd eind 2019 al aangekondigd, maar is ondertussen al een aantal keer uitgesteld. De beoogde datum is nu 1 januari, maar de Raad van State is kritisch op de nieuwe wetgeving. Burgemeesters zijn niet blij met de kritiek van de Raad van State.