Unsplash

vandaag, 12:42 Vanavond op tv: Taiwan en de chipindustrie • Belarus, twee jaar later • Amnesty verdeeld over Oekraïne-onderzoek

Waarom is Taiwan zo belangrijk voor de chipindustrie?

Er is een wereldwijd tekort aan computerchips. In Europa en Nederland zijn deze nodig voor onder meer onze telefoons, laptops, auto's en de zorgsector. De grootste product van de geavanceerde chips is Taiwan, waar de grootste chipfabrikant ter wereld staat.

Maar nu de spanningen tussen Taiwan en China oplopen rijst de vraag: wat gebeurt er met de chipproductie als China Taiwan binnenvalt? Kunnen wij minder afhankelijk zijn?

Twee jaar na de demonstraties in Belarus

Twee jaar geleden gingen mensen in Belarus de straat op omdat president Aleksandr Loekasjenko de verkiezingen had gemanipuleerd: hij had zijn belangrijkste opponenten opgesloten. Dagenlang protesteerden duizenden Wit-Russen tegen de 67-jarige president. Tijdens de demonstraties werd een groot aantal bloggers, journalisten en activisten opgepakt en veroordeeld. Een van hen was Ihor Losik, die via Telegram een nieuwskanaal beheerde. Hij werd veroordeeld tot 15 jaar cel.

Nieuwsuur sprak Ihors vrouw, Daria Losik, over de afgelopen twee jaar. Te gast in de studio is verslaggever Gert-Jan Dennekamp over de recente ontwikkelingen in Belarus.

Interne strijd bij Amnesty om 'eenzijdig' onderzoek

Amnesty International is intern verdeeld over een rapport van de mensenrechtenorganisatie over de oorlog in Oekraïne. Het rapport concludeert dat het Oekraïense leger burgers in gevaar brengt door legerbases te bouwen in woonwijken, scholen en ziekenhuizen. Volgens critici blijven Russische wreedheden hierin onderbelicht. Het hoofd van de Oekraïense afdeling vindt de conclusies eenzijdig en "een instrument van Russische propaganda" en stapte op.

Is de kritiek terecht, of maakt het rapport een goed punt? En wat doet het rapport en de ophef met het vertrouwen in Amnesty als internationale waakhond? Te gast is Marieke de Hoon, universitair docent internationaal recht aan de UvA.