Vanavond op tv: Wat het ontslag van Van Lienden betekent • De gascrisis volgens Rusland

Wat het ontslag van Sywert van Lienden betekent

De rechtbank in Amsterdam bepaalde vandaag dat Sywert van Lienden en zijn compagnon Bernd Damme ontslagen worden bij de Stichting Hulptroepen Alliantie vanwege de omstreden mondkapjesdeal. Wordt het nu makkelijker om de miljoenen die de twee verdienden aan de verkoop van mondkapjes aan het ministerie van Volksgezondheid, terug te krijgen?

Hoe Rusland de gascrisis beleeft

"De gascrisis waar Europa nu mee kampt is expres veroorzaakt door Rusland om politieke redenen", concludeerde het hoofd van het Internationaal Energieagentschap in januari. Maar hoe kijken ze daar in Rusland zélf naar? En wat voor een impact heeft de huidige situatie op de Russische economie?

Correspondent Iris de Graaf praat erover met Igor Joesjkov, analist van het Russische National Energy Security Fund.

De verwoestende Xylella-bacterie

De NVWA en Nederlandse bomentelers maken zich grote zorgen over de Xylella-bacterie. Die is ontzettend agressief: als hij eenmaal in een plant of boom zit, is die niet meer te redden. Insecten verspreiden de bacterie vervolgens, waardoor ook het groen in de buurt verwelkt. Zo'n 300 plantensoorten, van bramenstruiken tot eikenbomen, zijn niet bestand tegen Xylella.

Op dit moment gaat de bacterie vooral rond in Italië, delen van Spanje, Zuid-Frankrijk en de Alpen. Maar deskundigen vrezen dat het niet lang duurt voor hij ook naar Nederland komt. Want zeker in de zomer verspreidt Xylella zich ontzettend snel.