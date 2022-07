Vanavond op tv: Is Nederland klaar voor de hitte? • De toekomst van dierproeven

Hoe bereidt Nederland zich voor op de komst van structurele hitte?

Hitteprotocollen, tropenroosters, een Nationaal Hitteplan en smogwaarschuwingen: Nederland maakt zich op voor een warme week . In de toekomst zullen dit soort hittegolven steeds normaler worden, maar is Nederland daar wel klaar voor?

De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse heeft al maatregelen getroffen: de 104e editie van de wandeltocht is met één dag ingekort. Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen, is te gast in de uitzending.