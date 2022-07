Vanavond op tv: De impact van de stikstofplannen • Uitgebreid gesprek met minister Van der Wal

De impact van de stikstofplannen

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) staat pal achter haar stikstofplannen. Voor heel Nederland moet de stikstofuitstoot in 2030 50 procent minder zijn. Het beleid is nodig voor de natuurbescherming en kan niet worden versoepeld. De provinciebesturen moeten het komende jaar met de boeren uit hun provincie gaan bedenken hoe in totaal de stikstofvermindering kan worden gehaald. Daardoor kunnen niet alle boeren kunnen door met hun bedrijf zoals ze gewend zijn, en dat leidt dagelijks tot stevig verzet.