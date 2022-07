Vanavond op tv: Etnisch profileren al in 2019 bekend • Energierekening blijft stijgen

Belastingdienst wist in 2019 al van etnisch profileren

De Belastingdienst wist begin 2019 al dat op niet-Nederlandse afkomst werd geselecteerd in fraudeonderzoeken bij de kinderopvangtoeslag. Toch bleef de fiscus dat nog meer dan een jaar ontkennen, ondanks herhaalde vragen uit de Tweede Kamer en media over mogelijk etnisch profileren door de dienst. Vanavond de reacties in Den Haag met Arjan Noorlander.