Vanavond op tv: 13 miljard jaar terug in de tijd • Nieuwe uitdagingen voor de EU

13 miljard jaar terug in de tijd

NASA heeft de eerste beelden vrijgegeven die zijn gemaakt door ruimtetelescoop James Webb. Wetenschappers gebruiken de telescoop om zo ver als mogelijk terug te kijken in de tijd. Het plan is om een beeld te krijgen van de oerknal, het ontstaan van het heelal, zo'n 13,8 miljard jaar geleden. Verder moet de James Webb zoeken naar planeten waarop leven mogelijk is. Wetenschappers spreken van een historisch moment.

Nieuwe uitdagingen voor de EU

Sinds de inval in Oekraïne door Rusland ziet de wereld er compleet anders uit. Oekraïne is versneld kandidaat-lid geworden van de EU, zonder dat er is nagedacht over de gevolgen op de lange termijn als het land straks definief lid is. Want naarmate het bondgenootschap verder uitbreidt, worden de onderlinge verschillen groter. Ook de macht binnen de EU verschuift. Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? We spreken erover met EU-deskundige Luuk van Middelaar.