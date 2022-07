Vanavond op tv: Premier Rutte in Oekraïne • Heropening zaak Peter R. de Vries

Premier Rutte in Oekraïne

Voor het eerst sinds de Russische invasie is premier Rutte in Oekraïne. Hij bezoekt verschillende door de oorlog getroffen steden en heeft een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky.

Heropening zaak Peter R. de Vries

Vandaag is er een extra zitting in de rechtszaak tegen de verdachten van de moord op Peter R. de Vries. Vorige week trad een nieuwe getuige naar voren, die bevestigde dat de huidige verdachten bij de moord betrokken waren.

Nieuwsuur-verslaggever Mark Schrader is bij de zitting en vertelt vanavond in de uitzendingen over de laatste ontwikkelingen in de zaak.