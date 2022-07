Novum RegioFoto

vandaag, 12:13 Vanavond op tv: Teveel mest? • Solidariteit op de gasmarkt? • Limburg, 1 jaar later

Mestbeleid: einde aan jarenlange uitzonderingspositie?

Er dreigt een nieuwe tegenslag voor veehouders: het ministerie van Landbouw maakt volgens Haagse bronnen waarschijnlijk maandag bekend dat boeren vanaf volgend jaar minder mest mogen uitrijden over hun land. Nederland krijgt al jaren een uitzondering op de Europese regels voor het uitrijden van mest omdat we zo'n klein grondgebied hebben. Hoe zit het precies met de mest in Nederland?

Solidariteit op de gasmarkt?

De gasprijs in Europa is naar het hoogste peil in vier maanden gestegen en aankomende winter zal die prijs naar verwachting nog verder stijgen. De angst voor tekorten is groot. Hoe staat het met de Europese solidariteit als er daadwerkelijk een gastekort dreigt? Experts maken zich grote zorgen.

Limburg, een jaar later

Ondergelopen snelwegen, geëvacueerde campings, militairen die te hulp schoten. In Zuid-Limburg waren ze wel wat gewend als het om wateroverlast gaat, maar de overstromingen van een jaar geleden waren van een andere orde. Getroffen bewoners wachten nog steeds op reparatie van de schade. Ondertussen vraagt iedereen zich af: wat is er nodig om overstromingen in de toekomst te voorkomen? Te gast is Daan Prevoo, burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul.