vandaag, 21:31 Kunstenbond eist compensatie na lockdowns: 'Schade loopt op tot 1,6 miljard'

De Kunstenbond wil dat het kabinet de zelfstandigen in de cultuursector compenseert voor de misgelopen inkomsten tijdens de coronamaatregelen. Namens 60.000 gedupeerde ZZP'ers in de creatieve sector wil de bond de rekening neerleggen bij het kabinet, zo maken ze vanavond in Nieuwsuur bekend. De rekening kan oplopen tot 1,6 miljard.

De coronamaatregelen hebben ZZP'ers in de culturele en creatieve sector hard geraakt. Maandenlang moesten theaters dicht en werden festivals en andere evenementen geannuleerd, waardoor ZZP'ers in deze sector financieel diep in de problemen kwamen. In 2020 en 2021 zagen ze hun inkomsten flink dalen ten opzichte van de jaren vóór de coronapandemie.

"Deze groep is te weinig ondersteund en wordt nú te weinig gecompenseerd door de overheid", zegt Ronald Gijsbertsen, directeur van de Kunstenbond. "We hebben de schade berekend van alle weken dat de cultuursector helemaal dicht moest. Dan komen we uit op een totaal bedrag van tussen de 1 miljard en 1,6 miljard verdeeld over al die ZZP'ers."

'Ten onder'

Ook Robbert Muuse en zijn vrouw Micha van Weers, twee van de mede-eisers, zagen hun inkomsten drastisch achteruit gaan. Muuse is klassiek zanger en Van Weers is pianiste en muzieklerares. "Ik heb een inkomstenverlies van 75 procent gehad", zegt Muuse. "Mijn vrouw had een verlies van 50 procent. Dat houd je in het begin even vol, maar na de zomer van 2020 kregen we het gevoel dat we ten onder gingen."

Het echtpaar uit Ede heeft drie opgroeiende kinderen. Toen er geen opdrachten meer binnenkwamen, kwam het gezin wel in aanmerking voor de Tozo-regeling, een uitkering voor ZZP'ers die inkomensschade van de coronacrisis opliepen tot onder het sociaal minimum. ''Die Tozo-regeling is 1500 euro per maand. Een gezin met drie kinderen komt daar niet van rond'', vertelt Muuse.

Ook zangeres en podiumregisseur Leonie Jansen voelde de effecten van de coronacrisis.

1:04 Zangeres Leonie verloor 80 procent van haar inkomsten tijdens corona

Volgens Gijsbertsen zijn het niet de maatregelen, maar is het de willekeurigheid van versoepelingen die zorgen voor verontwaardiging.

"Wij hebben absoluut niks tegen de coronamaatregelen. Maar als ik zie dat er een paar duizend man bij de Formule1 in Zandvoort aanwezig waren en dat de voetbalstadions weer gevuld konden worden, dan begrijp ik niet dat de theaters leeg moesten blijven.''

In eerste instantie dient de Kunstenbond de eis in samen met de negen ZZP'ers. Gijsbertsen: "De bedoeling is dat we met de overheid een loket creëren waar ZZP'ers een aanvraag voor compensatie kunnen indienen. Als de overheid de compensatie niet erkend, zijn we genoodzaakt om naar de rechter te stappen."