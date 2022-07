Vanavond op tv: De risico's van kabels in de Noordzee • De stand van de Duitse economie

Noordzee kwetsbaar voor sabotage?

Voor het eerst sinds 1991 Duits handelstekort

In Duitsland was er gisteren voor het eerst sinds 1991 een handelstekort, wat betekent dat het land meer importeert dan exporteert. Wat zegt dit over de stand van de Duitse economie, die toch al door corona hard geraakt is en kampt met een energie- en grondstoffencrisis? En wat zijn de effecten op andere Europese landen?