Vanavond op tv: (On)veiligheid in de voetbalwereld • Ambtenaren willen uitstel Omgevingswet

'Oud-bondcoach verkracht door voetbalprominent'

Vera Pauw, voormalig voetbalster en oud-bondscoach van de Oranjevrouwen, is als speelster verkracht door een voetbalcoach die vlak daarna een hoge functionaris werd bij de KNVB. Dat meldde ze gisteren in een verklaring op Twitter en in een uitgebreid artikel in NRC. De man die zelf vermoedt dat de beschuldiging over hem gaat, ontkent dat er sprake was van verkrachting.

Later zou Pauw nog twee keer seksueel mishandeld zijn door twee andere mannen die ook werkzaam waren binnen het Nederlandse voetbal. Pauw heeft het seksueel misbruik naar eigen zeggen vijf keer aangekaart bij de KNVB, maar de bond ondernam geen actie. Wat zegt deze zaak over de cultuur binnen de voetbalwereld en andere mannenbolwerken? Te gast is arbeidsrechtsadvocaat Pieter van den Brink.

'Stel Omgevingswet uit'

De nieuwe Omgevingswet moet worden uitgesteld. Daarvoor pleiten ambtenaren en andere uitvoerders die met de wet aan de slag moeten tegenover Nieuwsuur.

De nieuwe wet wordt gezien als een van de grootste wetswijzigingen sinds de invoering van de Grondwet in 1848 en moet op 1 januari 2023 van kracht moet gaan. Pas in oktober wordt definitief duidelijk of de wet kan ingaan. Dat is te kort dag en onwerkbaar, zeggen ambtenaren.

Ballet en animatie in één unieke film

Precies drie jaar geleden startten de dansers van het Nationaal Ballet aan de repetities voor een bijzonder project: het klassieke ballet Coppelia uit 1870 is verfilmd en in een modern jasje gestoken. De film is een unieke combinatie van dans en animatie en was een samenwerking tussen filmprofessionals uit Nederland, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk.

De film werd al uitgebracht in de Verenigde Staten en andere Europese landen, en is vanaf komende week ook in Nederland te zien. Nieuwsuur volgde de totstandkoming van Coppelia drie jaar lang, vanaf de repetities in 2019.