ANP

vandaag, 11:10 Vanavond op tv: Boerenprotesten • Ambtenaren willen uitstel omgevingswet

De boerenprotesten

Gisteren ontaardden de boerenprotesten op veel plekken in rellen. Boeren voerden actie op snelwegen en voor de Tweede Kamer en braken uiteindelijk door een politieblokkade voor het huis van stikstofminister Christianne van der Wal. Ook CDA-Kamerlid Derk Boswijk werd thuis bezocht in het bijzijn van zijn jonge kinderen, meldt hij op Twitter. Hij werkt daarom voorlopig vanuit huis.

In de uitzending blikken we terug op de situatie van gisteren én kijken we vooruit naar die van vandaag. Houden de boeren zich rustiger of escaleren de protesten weer?

En we nemen een kijkje over de grens. Want ook in België zijn boeren boos over het stikstofbeleid.

Ambtenaren willen uitstel omgevingswet

Op 1 januari 2023 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht, die 26 wetten over onderwerpen als milieu-impact, geluidsoverlast en de maximale hoogte van bouwprojecten samenvoegt. Ten minste, dat is het plan. De wet is al vaak uitgesteld en ook dit keer wordt pas in oktober definitief duidelijk of de wet op de geplande datum in kan gaan.

Ambtenaren zijn niet blij met die onzekerheid, want tot die tijd moeten ze twee verschillende softwaresystemen in de lucht houden, dubbele aanvraagprocedures voorbereiden en meerdere legesverordeningen maken. En als de wet in oktober door blijkt te kunnen gaan is er veel te weinig voorbereidingstijd om alles op 1 januari klaar te hebben, zeggen veel ambtenaren tegen Nieuwsuur.