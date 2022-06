Vanavond op tv: G7-top van start • 100 miljard voor Duitse krijgsmacht • Wim T. Schippers 80

G7 bijeen, ook over gevolgen oorlog Oekraïne Terwijl in Kiev weer bommen vallen, probeert de G7 verderop in een kasteel in Zuid-Duitsland een vuist te maken tegen Rusland. Vooral de Verenigde Staten lijken aan te dringen op extra maatregelen tegen Moskou. Eerder deze week werd bekend dat de Amerikanen in gesprek zijn met bondgenoten over het instellen van een maximumprijs voor Russische olie. Te gast is Hanco Jürgens, onderzoeker van het Duitsland Instituut.

Duitsland gaat 100 miljard investeren in de krijgsmacht Duitsland is in geval van een militaire aanval niet in staat om de eigen landsgrenzen te verdedigen. Met die waarschuwing kwam de commandant van de Duitse landstrijdkrachten uitgerekend op de dag van de Russische invasie van Oekraïne. Een controversieel moment, maar het was dan ook een signaal van grote bezorgdheid over de jarenlange bezuinigingen op de Duitse defensie. Vandaag herhaalt zijn voorganger, de voormálige chef van het leger, Bruno Kasdorf, deze waarschuwing tegenover Nieuwsuur. Weliswaar heeft Duitsland een investering van 100 miljard op defensie aangekondigd, maar dat lijkt op termijn niet genoeg.