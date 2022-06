Vanavond op tv: Positie Boris Jonhson • Wapenhandel floreert • politieke kloof Frankrijk

De Britse Conservatieve Partij stemt vanavond over de politieke toekomst van premier Johnson. Steeds meer partijgenoten willen dat Johnson vertrekt vanwege 'partygate', het schandaal rondom feestjes van overheidspersoneel tijdens lockdowns. In Nieuwsuur de laatste stand van zaken over de stemming.

Wapenindustrie profiteert van oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne leidt tot een enorme vraag naar wapens. Op de korte termijn zijn die voor het Oekraïense leger, voor de strijd. Op de langere termijn zal de wapenindustrie ook de effecten gaan merken van de door oorlog gestegen defensiebegrotingen.

In Nieuwsuur een reportage over dit onderwerp, in de studio is veiligheidsonderzoeker bij instituut Clingendael Danny Pronk te gast.