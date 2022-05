Vanavond op tv: FNV over chaos Schiphol • Gedeporteerd of geëvacueerd?

Deze week moet er een akkoord zijn met de vakbonden over een aanpak van de personeelstekorten en van de hoge werkdruk . Te gast is Joost van Doesburg , campagneleider van FNV Schiphol.

Door personeelstekorten was het de afgelopen weken elke dag weer de vraag of luchthaven Schiphol de drukte aankon. Bestuursvoorzitter Dick Benschop beloofde vandaag dat er in de zomer geen "ellenlange rijen" meer zullen staan, onder meer door minder vluchten uit te voeren.

Oekraïne beschouwt het als een oorlogsmisdaad: het gedwongen wegvoeren van meer dan een miljoen door oorlogsgeweld geteisterde Oekraïners naar Rusland. De Russen hebben het liever over evacuaties. In de uitzending het verhaal van mensen die het meemaakten.

Zes tentoonstellingen voor één kunstenaar

Het komt bijna nooit voor: zes exposities tegelijk van één en dezelfde kunstenaar. Onder de naam 'De zomer van Jeanne' is werk van Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994) te zien in Zutphen, Maassluis, Almen, Heerenveen, Fochteloo en Beetsterzwaag. Oosting was dan ook zeer productief en veelzijdig. We spreken onder andere met haar biograaf.