Vanavond op tv: Zware strijd in Donbas • Kerkscheuring dreigt om rol vrouwen

Rusland verovert terrein in Oost-Oekraïne

In het exclusieve interview dat Nieuwsuur gisteren had met Volodymyr Zelensky, zei de Oekraïense president dat hij ervan overtuigd is dat zijn land de oorlog wint. En dat een overwinning voor hem het heroveren van al het grondgebied betekent. Maar dat doel raakt steeds verder uit zicht nu Rusland dagelijks overwinningen meldt in de Donbas, in het oosten van Oekraïne.

Ook vandaag vorderen de Russische strijdkrachten gestaag en namen ze het stadje Lyman in. Kan Oekraïne het tij nog keren? Te gast is militair expert Peter Wijninga. En verslaggever Gert-Jan Dennekamp spreekt in de stad Lviv met nabestaanden van oorlogsslachtoffers.