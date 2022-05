Vanavond op tv: Verantwoordingsdag • Woonomstandigheden arbeidsmigranten

Verantwoordingsdag

Het is vandaag Verantwoordingsdag, de dag dat het kabinet verantwoording aflegt aan de Tweede Kamer over het voorgaande jaar. Zijn de plannen waargemaakt? En is het geld volgens de regels uitgegeven?

Vooral bij die laatste vraag speelt de Algemene Rekenkamer een grote rol. Dat instituut controleert de uitgaven van de Rijksoverheid en constateerde de afgelopen jaren veel onvolkomenheden in het financiële beleid van het kabinet. Is er dit jaar verbetering te zien?

In de studio spreken we vandaag met Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer.