Vanavond op tv: Evacuatie uit Azovstal • Samenwonen zonder iets te regelen

Evacuatie uit Azovstal

De strijd om de Oekraïense stad Marioepol is gestreden. De Oekraïense legerleiding heeft de missie in de Azovstal-fabriek, de laatste plek waar nog Oekraïense militairen zaten, afgerond verklaard. Sinds gisteravond worden de laatste militairen geëvacueerd. Een deel van hen is inmiddels vrij, een deel zit nog in de fabriek.

Nieuwsuur sprak met twee vrouwen van militairen die vastzaten in de fabriek. Ze zijn nog in onzekerheid over het lot van hun echtgenoten.