Vanavond op tv: Contact met Oekraïense strijders • Nederlanders te dik • Boekverbanningen in de VS

Berichten uit de fabriek in Marioepol De Oekraïense strijders die de belegerde Azovstal-fabriek in Marioepol verdedigen, zweren dat ze blijven vechten tot het einde. "We zullen tegen de Russische bezetters blijven vechten zolang we leven", zei kapitein Palamar, plaatsvervangend commandant van het Azov-regiment, in een online persconferentie.

Nederlanders te dik Te veel eten en te weinig bewegen. De helft van de volwassenen in Nederland heeft overgewicht. En als we daar niets aan doen stijgt dat door naar tweederde over twintig jaar. Dat concludeert de Wereld Gezondheidsorganisatie deze week in een alarmerend rapport. Overgewicht heeft ernstige gevolgen: ook het risico op hart- en vaatziekten, kanker en sterven door corona nemen toe. Gelukkig komen er ook steeds meer geneesmiddelen, die je hersenen helpen om de eetimpuls te onderdrukken. Maar niet iedereen vindt het makkelijk om aan een behandeling te beginnen. Te gast is Liesbeth van Rossum, obesitas-specialist aan de Erasmus Universteit.