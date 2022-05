Vanavond op TV: Vooruitblik verkiezingen Hongkong • Waakzaamheid in Odessa • Moeten we nog bang zijn voor corona?

Vooruitblik verkiezingen Hongkong De beelden van de massale straatprotesten in Hongkong gingen in 2019 en 2020 de wereld over. Honderdduizenden mensen gingen de straat op vóór de democratie en tégen meer invloed van China. Maar er werden uiteindelijk juist wetten aangenomen die de greep van China op de voormalige Britse kolonie bestendigden en de democratie verzwakten. Aanstaande zondag zijn de verkiezingen. Veel te kiezen valt er niet, want er is maar één - door China naar voren geschoven - kandidaat.

Waakzaamheid in Odessa Verslaggever Gert-Jan Dennekamp is in de Oekraïense stad havenstad Odessa, waar hij op pad ging met vrijwilligers die de stad en de omliggende dorpen draaiende proberen te houden. De stad is een potentieel belangrijk doelwit voor de Russen, vanwege de strategische ligging aan de Zwarte Zee. Ook berichten we over de door de Russen belegerde Azovstal-fabriek in Marioepol, waarvanuit vandaag vijftig burgers werden geëvacueerd.