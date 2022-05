Vanavond op TV: Terug naar de wijk van Pim Fortuyn • De Duitse aarzeling ten opzichte van Oekraïne

Het is vandaag twintig jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord. We blikken terug op zijn leven en zijn bijzondere band met de stad Rotterdam, waar hij een groot deel van zijn leven woonde, als hoogleraar doceerde én waar hij zijn grote overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 behaalde.

De Duitse aarzeling ten opzichte van Oekraïne

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz luidde onlangs in een speech een nieuw tijdperk in, een "Zeitenwende", waarin Duitsland na twee wereldoorlogen voorop durft te lopen in de gewapende strijd voor internationale veiligheid.

Tegelijkertijd lijkt hij bij de oorlog in Oekraïne vooral te treuzelen met harde sancties, het leveren van zware wapens aan Oekraïne en het nemen van snelle beslissingen. Waar komt die terughoudendheid vandaan?