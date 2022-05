Vanavond op tv: brandstofproblemen in Oekraïne • Paniek in de antiek

Verslaggever Gert-Jan Dennekamp is voor Nieuwsuur in Oekraïne. De omstandigheden maken het werken in oorlogsgebied niet makkelijk. Rusland bestookt de logistiek en de infrastructuur van het land en dat merken ze aan de pomp: benzine en diesel zijn inmiddels op rantsoen.

Paniek in de antiek: digitale registratie in aantocht

Antiekhandelaren moeten al hun waar digitaal gaan registreren. Er is een nieuwe wet in de maak die het helen van tweedehands artikelen moet tegengaan. Dat is is onmogelijk, zeggen vooral de groothandels in antiek; hoe gaan zij honderdduizenden theelepeltjes, ringen en curiosa vastleggen? En met jaarlijks 150 miljoen kilo aan tweedehands artikelen hebben de tweedehandswinkels misschien nog wel een groter probleem.