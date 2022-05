Vanavond op tv: Oplossingen voor vogelgriep? • Verkrachting als oorlogswapen

Oplossingen voor vogelgriep?

De huidige uitbraak van vogelgriep is de grootste ooit in Europa. Elke maand worden honderdduizenden kippen en ander pluimvee gedood vanwege de ziekte. Er is een vaccin, maar dat wordt weinig gebruikt omdat het niet beschermd tegen overdracht van het virus. Over welke andere oplossingen wordt nagedacht, en hoe kansrijk zijn die?